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Рада підтримала законопроєкт про реформу автострахування: подробиці

21 травня, 2024 вiвторок
15:04
Суспільство автоцивілка

У вівторок, 21 травня, Верховна Рада України проголосувала за євроінтеграційний  законопроєкт №8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (автоцивілку)

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Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 294 народні депутати.

Законопроєкт узгоджує норми страхування авто з законодавством Євросоюзу.

Зокрема, він пропонує:

  • поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу
  • запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів) 
  • запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкоду завдано лише транспортному засобу. Це дасть змогу потерпілому звертатися по страхову виплату до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований
  • розширити застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування в разі ДТП без участі поліції.

Як прокоментував Железняк, новий закон покликаний "зробити автоцивілку дієвою". 

Нардеп додав, що "низку важливих поправок для індустрії страхування буде додано до законодавства найближчим часом від комітету".

Як уточнив нардеп Данило Гетманцев, чинний Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" набув чинності майже 20 років тому і є застарілим. 

Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 тис. грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих, – 160 тис. грн на одного потерпілого, але не більш ніж 800 тис. грн на одну страхову подію. 

Упродовж двох років після введення в дію нового закону пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих людей, а за шкоду, завдану майну потерпілих, – до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.



 
Теги:
Економіка
Верховна Рада
ЄС
євроінтеграція
авто
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