"Ранкові зорі": вчителі в Україні можуть отримати премію до 25 тис. грн

Премія "Ранкові зорі" від видавництва "Ранок" стартувала 9 січня. Її мета – винагородити сумлінну працю вчителів, які проводять уроки в укриттях, під час повітряних тривог і блекаутів, в умовах постійного стресу, і підтримати їхні зусилля на освітянській ниві.

"Нині, коли країна перебуває у стані війни, а вчителі невпинно працюють кожного дня попри труднощі, ми просто мусимо підтримати їх та подякувати за таку позицію. Ми переконані, що премія "Ранкові зорі" стане платформою для мотивації, обміну ідеями, для професійного зростання педагогів з усієї країни", — зазначив генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов.

Кожен учитель, який працює за підручниками видавництва "Ранок", може розповісти свою історію та взяти участь у таких номінаціях:

"Зірковий учитель" (переможець премії) — людина, яка змогла попри все продовжити рух уперед до майбутнього окремої дитини та всієї країни

"Незламний учитель" — людина, яка безпосередньо зіткнулася з наслідками війни: опинилася в окупації, втратила житло, її близькі стали на оборону України

"Учитель-наставник" — людина, яка несе світло та знання не лише дітям, а й колегам за допомогою курсів, тренінгів, вебінарів

"Інноваційний учитель" — людина, яка розробляє нові способи навчання дітей, що допомагають їм краще засвоювати матеріал

"Результативний учитель" — людина, яка мотивує дітей досягати успіху, чиї учні й учениці стають переможцями конкурсів та олімпіад.

Щоб узяти участь у премії, потрібно:

працювати за підручниками видавництва "Ранок"

використовувати в роботі інноваційні підходи та методики

надати інформацію про свою роботу та її результати.

Заявку на участь у премії можна подати до 9 лютого 2024 року. Оголошення переможців премії відбудеться 1 березня 2024 року.