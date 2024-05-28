Реєструємо законопроєкт про продовження терміну оновлення даних для військовозобовʼязаних до 150 днів, - нардеп Арʼєв
Народний депутат Володимир Арʼєв заявив, що у Верховній Раді буде зареєстрований законопроєкт за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів
Про це він повідомив в етері Еспресо
"Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних в застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й стислі терміни. Мало того, потім виявилось, що коди, які були використані для створення застосунку, були скопійовані зі шкільної програми. Саме тому, на наступному засіданні Комітету з питань цифрової трансформації ми викликали заступницю міністра оборони, а також поставили ряд питань до уряду. Зокрема, звідки були виділені кошти на створення застосунку та чи проводився конкурс на розробника програмного забезпечення", - розповів Арʼєв.
Нардеп наголосив, що всі військовозобов'язані не встигнуть оновити дані в термін 60 днів.
"Громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів. І вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому, ми з колегами сьогодні реєструємо законопроєкт про збільшення терміну для оновлення даних військовозобовʼязаних з 60 до 150 днів. Ми будемо вимагати від уряду та Міноборони зробити застосунок таким чином, щоб розвантажити ТЦК й питання, які можна вирішити лише після відвідування Територіального центру комплектування, можна було б вирішити онлайн", - додав він.
- Застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" працює в тестовому режимі, і через людський фактор у його роботі та в реєстрі даних "Оберіг" трапляються помилки. Міноборони відповіло на поширені питання про застосунок.
- Станом на понеділок, 27 травня, за 9 днів через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців за кордоном у 124 країнах
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