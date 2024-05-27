За кордоном через "Резерв+" дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців
Станом на понеділок, 27 травня, за 9 днів через застосунок "Резерв+" свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців за кордоном у 124 країнах
Про це інформує пресслужба Міноборони України.
Зазначається, що лідерами серед країн, в яких оновили дані українські військовозобов'язані, стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
"Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
У Міноборони додали, що загалом вже понад 1,1 млн військовозобов’язаних оновили дані через "Резерв+", майже 55 тисяч через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК.
- Застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" працює в тестовому режимі, і через людський фактор у його роботі та в реєстрі даних "Оберіг" трапляються помилки. Міноборони відповіло на поширені питання про застосунок.
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