За кордоном через "Резерв+" дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних українців

Про це інформує пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що лідерами серед країн, в яких оновили дані українські військовозобов'язані, стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

"Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

У Міноборони додали, що загалом вже понад 1,1 млн військовозобов’язаних оновили дані через "Резерв+", майже 55 тисяч через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК.