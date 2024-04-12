Резніков отримав посаду в Українському інституті майбутнього
У п'ятницю, 12 квітня, стало відомо, що колишній міністр оборони України Олексій Резніков отримав посаду в Українському інституті майбутнього
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі.
Олексій Резніков став директором "Безпекових і Оборонних Програм".
"Зараз це найактуальніший напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони та безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки й співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії!", - написав Ліскі.
- У вересні 2023 Верховна Рада України підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.6
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе