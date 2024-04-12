Резніков отримав посаду в Українському інституті майбутнього

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі.

Олексій Резніков став директором "Безпекових і Оборонних Програм".

"Зараз це найактуальніший напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони та безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки й співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії!", - написав Ліскі.