Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань
Огляд

Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань

Андріана Стахів
21 вересня, 2025 неділя
18:29
Суспільство Євреї-хасиди, Умань

Цьогоріч час, коли євреї у світі відзначають Рош га-Шана – себто новоліття, або єврейський Новий рік, що дає початок 5786 року, – припадає на період із вечора 22 вересня по вечір 24 вересня. До Умані вже прибули тисячі паломників, аби зустріти свято біля могили рабі Нахмана

Зміст

Рош га-Шана: свято і його історія

хасиди-паломники в Умані

фото: Об'єднана єврейська община України

Рош га-Шана – це одне з найголовніших свят юдейського календаря, яке символізує початок нового року і вважається днем Божого суду, часом, коли підбиваються підсумки року, що минає, і визначається доля людини на рік прийдешній. 

Це свято не має сталого дня у календарі, проте щороку припадає на період із середини вересня до початку жовтня. Відрахунок відбувається за місячним календарем.

Історія Рош га-Шана тісно пов'язана з біблійними подіями, такими як створення світу та перших людей, а також із десятьма днями посту та покаяння, що передують Судному дню.  Саме тому у цей період людина повинна подумки озирнутися на минулий рік, згадати свої помилки і проаналізувати свої вчинки. Адже фактично Рош га-Шана розпочинає так звані дні каяття, які завершуються ще одним святом – Йом Кіпуром – днем спокути.

Для євреїв – це більше, ніж календарний новий рік. Це час духовного переосмислення, молитви та надії на краще. Сучасне святкування поєднує родинні традиції у світі та масштабне паломництво до Умані, де навіть у складних умовах війни віра і традиція продовжують об’єднувати людей.

Традиції, звичаї та сучасність Рош га-Шана

яблука, гранат і мед, Рош га-Шана

фото: Freepik

На Рош га-Шана родини збираються за святковим столом, де головним символом є поєднання солодкого і повного життя. На самому початку трапези виконуються звичаї, мета яких – розпочати новий рік із добрих прикмет. Традиційно подають яблука, вмочені в мед, щоб побажати собі та близьким солодкого року, а також гранати, в яких багато зерен і поряд із якими прийнято говорити: "Хай буде воля Твоя… щоб у нас було так багато заслуг, як зернят у граната". Окрім того, подають рибу з головою, фініки, буряк, а також круглу халу, яка символізує завершеність і нескінченність циклу життя. 

Під час служби в синагозі центральним обрядом є сурмлення у шофар – баранячий ріг, який закликає до духовного пробудження та покаяння. Для кожного єврея важливо ввійти у Новий рік із чистою совістю, тому напередодні потрібно помиритися з усіма ближніми.

Під час святкування люди вітають один одного словами "Шана това уметука", що означає "Доброго і солодкого року", а також обмінюються побажаннями миру, здоров’я й благополуччя на прийдешній рік.

Ще однією цікавою традицією є дарування подарунків жінкам. У єврейській родині прийнято дарувати подарунок жінці, як тій, що зберігає "ідишкайт" – єврейський спосіб життя.

Звісно, що з роками, зокрема серед діаспори, деякі традиції та звичаї доповнилися і розширилися. Наприклад, дехто говорить про збільшення кількості страв, з’являються челенджі з плетення хали, прикрашання столу, обміни рецептами. Ще однією сучасною традицією є читання перед Новим роком псалму за цифрою на один більший, аніж людині років.

Умань, цадик Нахман та тисячі паломників на Рош га-Шана

Умань під час Рош га-Шана

Умань під час Рош га-Шана, фото: Еспресо

Для хасидів місця поховання духовних лідерів мають особливе значення. Одним із таких духовних лідерів якраз і був цадик Нахман, або ж рабі Нахман з Брацлава, правнук засновника хасидизму Баал Шем Това.

В Умані рабі прожив насправді лише останні місяці життя, а родом був із Меджибожа. Проте саме Умань став місцем його останнього спочинку у 1810 році. Своїм послідовникам він заповідав поховати його саме тут, а на його могилу приходити молитися. Фактично ця заповідь і стала причиною того сплеску паломництва, який вже роками відбувається у мальовничому місті Черкащини в часі Рош га-Шана, адже до могили цадика Нахмана вважається запорукою доброго та благословенного року.

Читайте також: Хасиди заїжджають туди на шляху до Умані: чим для паломників важливий Меджибіж

Тисячі паломників з Ізраїлю, США, Європи та інших країн щороку приїжджають до міста, перетворюючи його на великий духовний центр. Комусь вдається здійснити таку мандрівку один раз у житті, а хтось робить усе можливе, аби приїздити щороку. Вони проводять молитви, співають, танцюють та беруть участь у святкових трапезах. 

Навіть під час російського повномасштабного вторгнення паломники не припинили своїх відвідин могили рабі Нахмана. Зокрема у 2024 році на святкування Рош га-Шана до Умані приїхали понад 33 тисячі брацлавських хасидів. Тож очікується подія не меншого масштабу, адже вже прибули близько 30 тисяч. Проте загальна очікувана цифра може коливатися між 40 та 50 тисяч хасидів.

