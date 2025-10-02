Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Росія демонструє, що міжнародні норми не мають жодного значення: юристка про вихід з Євроконвенції проти катувань

Тетяна Яворська
2 жовтня, 2025 четвер
19:20
Суспільство тюрма

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про денонсацію Європейської конвенції про запобігання катуванням. Однак, це не повинно вплинути на притягнення Росії до відповідальності, адже міжнародні інституції\ мають інші інструменти

Зміст

Про це у коментарі для Еспресо розповіла правова аналітикиня Центру прав людини "Зміна" Онисія Синюк.

"Вихід Росії з Конвенції – наслідок уже існуючої системи. Для Кремля це спосіб публічно продемонструвати, що міжнародні норми для нього більше не мають жодного значення", – наголошує Синюк.

Євроконвенція ніяк не перешкоджала катуванням

Сам документ діяв від 1987 року та передбачав заборону катувань і спеціальний механізм моніторингу – право Комітету відвідувати місця несвободи, перевіряти умови утримання і ставлення до в’язнів. 

"Тут важливо розуміти дві речі. Перше - навіть за той період до денонсації, коли Конвенція діяла, умови утримання в російських місцях несвободи залишалися неадекватними. Катування й системне нелюдське поводження не зникли. Тобто сам факт існування Конвенції не зупиняв російську систему. Друге – Комітет уже у 2024 році заявляв, що Росія не допускає його представників до місць утримання. Тобто й так реального контролю вже не було", – пояснює Онисія Синюк.

За словами правниці, такий крок Путіна є радше політичним жестом.

 "Це демонстративне підтвердження того, як Російська Федерація ставиться до звинувачень у катуваннях. Фактично це публічна відмова визнавати проблему. Адже ми бачимо і за прикладом наших військовополонених, що катування – це не виняток і не проблема окремих виконавців. Це сама система, побудована на насильстві", – зазначила правозахисниця.

Міжнародні зобов’язання залишаються

Денонсація Європейської конвенції не означає, що заборона катувань більше не діє. Росія залишається стороною інших міжнародних актів, каже юристка. 

"Це насамперед Конвенція ООН проти катувань, а також норми міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють жорстоке й нелюдське поводження з військовополоненими та цивільними. Крім того, Римський статут Міжнародного кримінального суду кваліфікує катування як воєнний злочин і як злочин проти людяності. Тобто навіть після денонсації відповідальність не зникає. За ці злочини Росія й надалі може бути притягнута, як у межах міжнародних судів, так і через національні механізми" – розповіла Синюк.

Як приклад вона наводить Україну, де вже відкриті кримінальні провадження проти конкретних осіб, причетних до катувань наших військовополонених і цивільних.

Тортури для чужих і своїх 

Ситуація стосується не тільки українських полонених, а й самих російських ув’язнених. Система катувань у Росії й до денонсації була широко розповсюдженою, каже експертка.

"Російські правозахисники навіть називали це "податком на катування". Держава фактично закладала у систему покарання і насильство. Тому відмова від Конвенції – це радше підтвердження реальності, яка й так давно існує".

На думку юристки, сам факт денонсації нічого радикально не змінює і, швидше за все, є лише символічним та демонстративним кроком. 

"Росія вже не є членом Ради Європи і денонсація виглядає як поступовий відхід від будь-яких зв’язків з цією структурою. У пояснювальних документах навіть вказувалося, що причиною стала відмова обрати російського представника до складу Комітету. Аргументація виглядає суто політичною", – додала юристка.

За оцінками українських правозахисників і моніторингових місій ООН, близько 90% військовополонених й так піддавались катуванню, тобто йдеться про величезні масштаби.

Найбільша втрата від цього рішення, на думку юристки – це обмеження можливості незалежного моніторингу.

"Європейський комітет міг фіксувати факти катувань. Тепер цього інструменту немає. І хоча сам доступ уже давно був заблокований, денонсація зачиняє двері остаточно. Тому головне питання тепер, як збирати доказову базу і встановлювати конкретних винних у катуваннях".

