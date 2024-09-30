Росія утримує у в'язницях понад 14 тис. цивільних українців, – правозахисники
РФ утримує в тюрмах понад 14 тис. цивільних громадян України. Правозахисники називають викрадення та захоплення цивільних однією з найгостріших проблем війни
Про це заявило Міжнародне товариство з прав людини, передає DW.
Там зазначили, що ув'язнені, яким вдалося повернутися в Україну, мають серйозні травми, зокрема, переломи кісток і струси мозку. Також вони повідомляють про фізичне, сексуальне і психологічне насильство.
Приміром, Олена Ягупова, яка потрапила до російського ув'язнення з окупованої частини Запорізької області, розповіла, що в таборі її ґвалтували й піддавали тортурам, і назвала це пеклом. Українка закликала міжнародну спільноту домагатися звільнення українських цивільних з ув'язнення в Росії й наголосила, що врятувати потрібно "тисячі людей".
Також про своє ув'язнення в Росії розповів Олександр Тарасов із Херсона. Він перебував у російській в'язниці рік, і там його катували електрошокером.
У Міжнародному товаристві з прав людини зазначили, що їхні правозахисники нині намагаються звільнити з РФ понад 60 людей. Заради цього організація співпрацює з українським товариством "Цивільні в полоні".
"Ми просимо німецьких політиків допомогти нам у створенні механізму для повернення наших чоловіків і батьків", - зазначила членкиня правління цього товариства Олена Цигіпа, чоловік якої, журналіст, ув'язнений в Росії за "шпигунство".
- Цифру у 14 тис. цивільних полонених озвучував у липні й Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
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