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Росіянам покажуть послання Путіна у кінотеатрах

27 лютого, 2024 вiвторок
14:37
Суспільство Володимир Путін

Послання Володимира Путіна федеральним зборам безкоштовно транслюватимуть у мережі кінотеатрів у 20 містах країни-терориста

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

У Росії докладають максимум зусиль, щоб якнайбільше росіян подивились послання президента РФ федеральним зборам. Зокрема пряму трансляцію послання Володимира Путіна федеральним зборам безкоштовно покажуть 29 лютого у кінотеатрах мережі "Сінема 5" у 20 містах країни. 

Кінотеатри мережі, яка подарує росіянам Путіна на великому екрані,  розташовані в Чебоксарах, Нижньокамську, Саратові, Уфі, Оренбурзі, Старому Осколі, Санкт-Петербурзі та інших містах. 

"Ми показуватимемо пряму трансляцію послання президента у всіх містах, де ми представлені, і ми ще маємо низку міст, де представлені наші суббренди. 20 міст, понад 22 кінотеатри по всій країні. Це абсолютно безкоштовно, за такі трансляції гроші не беруть. За наявності вільних місць у залі пускаємо у вільному форматі глядачів", - сказав керівник відділу комунікацій мережі кінотеатрів "Сінема 5" Артем Павловський.

Якщо росіяни погодяться дивитися на Путіна стоячи, їх пускатимуть і у повну залу. Трансляція послання президента РФ – ініціатива самої мережі кінотеатрів.

Послання Путіна федеральним зборам — щорічне публічне звернення до обох палат парламенту, в якому дається оцінка стану справ у країні та визначаються основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики. 
 

Теги:
Світ
Росія
Володимир Путін
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