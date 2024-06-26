Розслідувачка Вольвач розповіла, хто є власником наближеного до ОП телеграм-каналу "Джокер"

Про це розповіла журналістка, розслідувачка hromadske Ярослава Вольвач в етері Еспресо.

"Я запросила пана Романа на інтерв'ю, бо він стверджує, що все, що оприлюднило в розслідуванні hromadske, - неправда. А доказів в переписці він надати не може. Він дійсно 153-й номер у списках партії "Слуга Народу". Потрапив він туди, коли колишній керівник ОП Андрій Богдан, просто, листаючи телефонну книгу, зупинився на імені Романа Кравця, який тоді був помічником - людиною, яка займалася різними дрібними інформаційними питаннями в команді Геннадія Корбана. Власне, так вони і познайомилися. Це вибори у 2015 році, 205-й округ у Чернігові", - повідомила вона.

Тоді Кравець, ще досить молодить, знайомиться з командою Корбана. Згодом у нього починають складатися теплі стосунки з Андрієм Богданом, додала розслідувачка.

"Таким чином, у 2019 році, ближче до виборів, він потрапляє у список партії "Слуга Народу". У ВРУ він не проходить. Однак це не означає, що в нього не залишається дружніх зв'язків, контактів і можливостей", - сказала Вольвач.

У 2019 році Геннадій Корбан і Світлана Крюкова, заступниця проросійського видання "Страна.ua", заснували Telegram-канал "Джокер", розповіла журналістка.

"Тоді вони займалися пранками. Вони писали представникам влади від інших представників влади, щоб потім це публікувати в мережі. Роман Кравець їм допомагав. Так тривало до 2021 року. Кілька наших джерел, розповідаючи цю історію, використали слово "рейдерство", говорячи про те, що Кравець по суті став одноосібним власником цього телеграм-каналу. Йдеться про те, що на ньому почала з'являтися реклама. Як тільки цей перерозподіл впливу відбувся - почалась реклама. Таким чином, до сьогоднішнього дня "Джокер" продовжує існувати у власності Кравця. Він його використовує для тиску на бізнес або окремих людей", - резюмувала вона.