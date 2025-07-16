Розвідник ГУР передав рятувальникам прапор ДСНС, який замурували у стіні під час окупації Донеччини
У середу, 16 липня, представник ГУР МО України передав рятувальникам прапор ДСНС, знайдений розвідниками на деокупованій Донеччині під час бойового завдання
Про це повідомляє Головне управління розвідки у telegram-каналі.
Державний прапор ДСНС, який знайшли розвідники ГУР МО під час виконання бойового завдання на деокупованій території Донеччини, передали рятувальникам.
"Цей прапор - символ того, що Україна завжди повертає своє. У щойно звільнених Херсоні, Балаклії, Макарові та інших містах нашу армію завжди зустрічали з українським прапором", - сказав представник ГУР МО Євгеній Єрін.
Зазначається, що прапор був замурований у стіну рятувальниками перед окупацією міста кілька років тому, аби захистити його від наруги з боку ворога. Пізніше боєць ГУР під час бойового завдання виявив схованку.
"Я побачив його випадково. Дістав згорток - у ньому був прапор, поруч - пачка цигарок. Забрав одразу - не міг залишити. Це не просто прапор - це реліквія, це пам’ять, це частина душі тих, хто був тут до нас. Він був зі мною ще місяць, поки не повернувся з завдання", - розповів він.
- 17 червня в Києві відкрили перший в Україні Меморіал українським воєнним розвідникам, присвячений пам'яті загиблих захисників, включно зі співробітниками ГУР та іноземними добровольцями.
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