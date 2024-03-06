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Секрети здорової шкіри від експертів VARUS.UA

6 березня, 2024 середа
12:42
Суспільство

Здорова шкіра – це важливий аспект загального добробуту та краси. Аби підтримувати шкіру обличчя в хорошому стані, важливо звернути увагу на свій раціон

Експерти VARUS.UA розкривають секрети продуктів, які допомагають зберегти здоров'я шкіри.

Авокадо

Цей плід багатий на вітамін E та мононенасичені жири, які підтримують зволоження шкіри та захищають її від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Авокадо також містить антиоксиданти, які допомагають уповільнити процеси старіння.

Омега-3 жирні кислоти

Продукти, багаті на омега-3 жирні кислоти, такі як лосось, горіхи та насіння льону, сприяють здоров'ю клітинних мембран. Це допомагає підтримувати гідратацію шкіри та захищає її від запалення.

Томати

Томати містять лікопін – потужний антиоксидант, який захищає шкіру від УФ-випромінювання та сприяє її здоров'ю. Лікопін також допомагає у виробленні колагену, який важливий для збереження еластичності та міцності шкіри.

Мигдаль

Багатий на вітамін E, мигдаль захищає шкіру від оксидативного стресу та ультрафіолетових пошкоджень. Вітамін E також допомагає зволожувати шкіру та підтримувати її здоров'я.

Шпинат

Містить велику кількість вітаміну A та C, які сприяють виробленню колагену та підтримують шкіру міцною та гладкою. Шпинат також містить антиоксиданти, які допомагають захищати шкіру від пошкоджень, спричинених вільними радикалами.

Квасоля

Квасоля містить цинк, який важливий для здоров'я шкіри. Цинк допомагає боротися з акне, сприяє загоєнню ран та підтримує вироблення нових клітин шкіри.

Включення цих продуктів у ваш раціон може допомогти підтримувати шкіру обличчя в хорошому стані та зберегти її здоров'я. Пам'ятайте, що збалансоване харчування, достатня кількість води та регулярний догляд за шкірою є ключовими компонентами здорової шкіри. Ось кілька порад від експертів VARUS.UA, як правильно вживати овочі та фрукти для досягнення найкращого ефекту.

1. Різноманітність

Намагайтеся включати до свого раціону широкий спектр овочів та фруктів різних кольорів. Кожен колір відповідає певним антиоксидантам та поживним речовинам, які сприяють здоров'ю шкіри. Наприклад, червоні фрукти та овочі містять лікопін, зелені - хлорофіл, а фіолетові - антоціани.

2. Свіжість

Вживайте овочі та фрукти у свіжому вигляді, адже вони містять найбільшу кількість поживних речовин. Зберігайте їх у холодильнику або прохолодному місці, щоб зберегти свіжість та антиоксиданти.

3. Сирі та приготовані

Деякі поживні речовини краще засвоюються з сирої їжі, тоді як інші стають більш доступними після приготування. Наприклад, лікопін у томатах покращує свою біодоступність після нагрівання. Тому рекомендується вживати овочі та фрукти як у сирому, так і в приготованому вигляді.

4. Цілісність

Вживайте фрукти та овочі в цілому вигляді замість соків або пюре, адже в цьому випадку ви отримуєте не тільки вітаміни та мінерали, але й харчові волокна. Волокна допомагають підтримувати здоров'я травної системи та сприяють правильному засвоєнню поживних речовин.

5. Органічні продукти

Якщо це можливо, вибирайте органічні фрукти та овочі, адже вони містять менше пестицидів та хімічних добрив. Органічні продукти також можуть бути багатшими на певні поживні речовини.

6. Інтеграція в раціон

Включайте овочі та фрукти в різноманітні страви: салати, супи, гарніри, смузі та десерти. Це допоможе вам легко досягти рекомендованої кількості п'яти порцій овочів та фруктів на день.

Дотримуючись цих порад, ви зможете максимізувати користь овочів та фруктів для здоров'я вашої шкіри та загального добробуту.

Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
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