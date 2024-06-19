Сертифікати від держави на книжки: директорка Інституту книги Коваль розповіла, які видання можна буде придбати

Про це повідомила директора Інституту книги Олександра Коваль у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Придбати можна буде лише видання українських видавництв у всіх форматах і лише українською мовою", - зазначила вона.

Коваль прокоментувала терміни затвердження відповідної постанови Кабінету міністрів для запуску програми, зазначивши, що зараз проєкти нормативних документів є на узгодженні всіма сторонами процесу.

За її словами, на цю програму передбачено 370 млн грн з державного бюджету.