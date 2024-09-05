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"Щиро раджу не шукати логіки": нардеп Железняк про зміни в українському уряді

Юлія Лаврук
5 вересня, 2024 четвер
18:42
Суспільство Ярослав Железняк

Народний депутат України Ярослав Железняк прокоментував зміни в українському уряді, назвавши їх "банальною технічною зміною"

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Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я вам щиро раджу не шукати логіку в тому, що буде відбуватись, або відбувається у нашій кадровій політиці. Її просто немає. Фраза колег з "Української правди", що спочатку хотіли когось призначити, потім хоча б когось, потім призначили тих, кого спіймали, – це дуже близько до того, що відбувається", – сказав нардеп. 

На його думку, це "банальна технічна заміна", коли "одних людей з виконавчої гілки влади змінюють на інших таких самих людей з виконавчої гілки влади".

"У цьому немає жодної логіки. Від того, що у міністра, у його заступника зміниться візитівка, мені здається, навряд чи щось у нашій системі зміниться", - вважає Железняк.

Він також прокоментував можливу заміну прем'єр-міністра України, та зазначив, що Денис Шмигаль перед призначенням на свою посаду був віцепрем’єром - міністром розвитку громад і територій, як наразі планують призначити Олексія Кулебу.

"Я думаю, що Олексій Кулеба не чужа людина для голови Офісу президента, а поки ми бачимо кар'єрне зростання людей нечужих до голови Офісу президента. Наскільки пам'ятаю, після посади віцепрем'єр-міністра наступна сходинка це прем’єр-міністр. Тому я б на місці прем'єр-міністра дуже сильно б напружився", - каже Железняк.

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Водночас він зауважив, що згідно із законом, протягом дії воєнного стану прем'єр-міністра звільнити не можна. Проте на думку нардепа, цю норму потрібно змінити.

"Тому що це нормально - мати можливість змінити уряд, якщо є дієздатні парламенти, а вони, слава Богу, є. Відповідно, як тільки закінчиться ця епопея з Кабміном, я навіть думаю про те, щоб змінити це законодавство - анонсувати ці зміни. Мені здається, що вони мають відбутися. Але поки закон так говорить, прем'єр-міністр залишається на своїй посаді", - сказав нардеп.

  • У середу, 4 вересня, відбулося засідання фракції "Слуга Народу", за результатами якого було напрацьовано кадрові ротації в уряді. Згодом до Верховної Ради надійшли подання щодо призначення нових міністрів.


 

Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
Ярослав Железняк
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