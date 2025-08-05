"Щоб дурість і ефективну роботу кожного було видно": Разумков про повернення прямої трансляції з Верховної Ради

Таку думку висловив народний депутат України, глава міжфракційного обʼєднання "Розумна політика" Дмитро Разумков в етері Еспресо.

"Якщо ми говоримо про коштовний, то ви тут без перебільшення праві, мова йде про 1,5 мільярда гривень. Краще б вони віддали ці кошти на армію, тому що коли виступають і говорять про те, що на початку, це Зеленський розповідав, що на початку війни до нього прийшли журналісти і сказали: "Давайте будемо разом випускати новини". Супер. Я повністю підтримую. Але є одне "але": чому за новини, які випускають ті журналісти, платить український народ. Платите ви, тому що немає бюджетних грошей - є ваші гроші виключно. Це перше. Друге: якщо ми з вами говоримо про новини, новини - це правда. На жаль, те, що ми бачимо на єдиному телемарафоні - це цензура", - сказав він.

Дмитро Разумков зауважив, що також важливим питанням є проведення прямих трансляцій із засідань Верховної Ради.

"Це цензура, я можу говорити про це, тому що я розумію, який доступ до єдиного телемарафону мають представники опозиції. Або ті, хто не подобається офісу. І, до речі, на останньому пленарному засіданні я ставив на голосування пропозицію про повернення прямої трансляції засідання Верховної Ради. На жаль, не вистачило лише 26 голосів. Ми набрали 200 голосів. І це теж був холодний душ для влади. Я сподіваюся, що все ж таки найближчим часом Верховна Рада повернеться до стандартної роботи в стінах парламенту, нам немає чого приховувати. Щоб дурість кожного була видна, і ефективна робота кожного так само була видна українському суспільству, щоб люди бачили, що там відбувається", - додав політик.