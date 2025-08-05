"Щоб дурість і ефективну роботу кожного було видно": Разумков про повернення прямої трансляції з Верховної Ради
Новини - це правда. Те, що ми бачимо на єдиному телемарафоні, - це цензура
Таку думку висловив народний депутат України, глава міжфракційного обʼєднання "Розумна політика" Дмитро Разумков в етері Еспресо.
"Якщо ми говоримо про коштовний, то ви тут без перебільшення праві, мова йде про 1,5 мільярда гривень. Краще б вони віддали ці кошти на армію, тому що коли виступають і говорять про те, що на початку, це Зеленський розповідав, що на початку війни до нього прийшли журналісти і сказали: "Давайте будемо разом випускати новини". Супер. Я повністю підтримую. Але є одне "але": чому за новини, які випускають ті журналісти, платить український народ. Платите ви, тому що немає бюджетних грошей - є ваші гроші виключно. Це перше. Друге: якщо ми з вами говоримо про новини, новини - це правда. На жаль, те, що ми бачимо на єдиному телемарафоні - це цензура", - сказав він.
Дмитро Разумков зауважив, що також важливим питанням є проведення прямих трансляцій із засідань Верховної Ради.
"Це цензура, я можу говорити про це, тому що я розумію, який доступ до єдиного телемарафону мають представники опозиції. Або ті, хто не подобається офісу. І, до речі, на останньому пленарному засіданні я ставив на голосування пропозицію про повернення прямої трансляції засідання Верховної Ради. На жаль, не вистачило лише 26 голосів. Ми набрали 200 голосів. І це теж був холодний душ для влади. Я сподіваюся, що все ж таки найближчим часом Верховна Рада повернеться до стандартної роботи в стінах парламенту, нам немає чого приховувати. Щоб дурість кожного була видна, і ефективна робота кожного так само була видна українському суспільству, щоб люди бачили, що там відбувається", - додав політик.
- 31 липня вперше з початку повномасштабного вторгнення засідання Верховної Ради почали транслювати наживо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.38 Купівля 41.38Продаж 41.9
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.49
- Актуальне
- Важливе