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Вперше з початку повномасштабного вторгнення засідання Верховної Ради транслюють наживо

Катерина Ганжа
31 липня, 2025 четвер
12:46
Суспільство засідання Верховної Ради

У четвер, 31 липня, вперше з початку повномасштабного вторгнення засідання Верховної Ради почали транслювати наживо

Зміст

Про це повідомляє Еспресо із посиланням на онлайн-трансляцію засідання на ютуб-каналі парламентського мовника "Рада".

Варто зазначити, що раніше трансляція була забороненою з міркувань безпеки. Однак деякі депутати викладали інформацію із засідань Ради у соцмережах в режимі реального часу, а останнім часом також  почали проводити стріми із зали засідань.  

Також відмітимо, що на сьогоднішньому засіданні депутати розглядають законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

  • Раніше понад 50 громадських організацій та медіа вимагали відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань Верховної Ради на телеканалі "Рада" та завчасно публікувати порядки денні. 
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
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