Вперше з початку повномасштабного вторгнення засідання Верховної Ради транслюють наживо
У четвер, 31 липня, вперше з початку повномасштабного вторгнення засідання Верховної Ради почали транслювати наживо
Про це повідомляє Еспресо із посиланням на онлайн-трансляцію засідання на ютуб-каналі парламентського мовника "Рада".
Варто зазначити, що раніше трансляція була забороненою з міркувань безпеки. Однак деякі депутати викладали інформацію із засідань Ради у соцмережах в режимі реального часу, а останнім часом також почали проводити стріми із зали засідань.
Також відмітимо, що на сьогоднішньому засіданні депутати розглядають законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.
- Раніше понад 50 громадських організацій та медіа вимагали відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань Верховної Ради на телеканалі "Рада" та завчасно публікувати порядки денні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.94
- EUR Купівля 47.53Продаж 48.23
- Актуальне
- Важливе