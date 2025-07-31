Вперше з початку повномасштабного вторгнення засідання Верховної Ради транслюють наживо

Про це повідомляє Еспресо із посиланням на онлайн-трансляцію засідання на ютуб-каналі парламентського мовника "Рада".

Варто зазначити, що раніше трансляція була забороненою з міркувань безпеки. Однак деякі депутати викладали інформацію із засідань Ради у соцмережах в режимі реального часу, а останнім часом також почали проводити стріми із зали засідань.

Також відмітимо, що на сьогоднішньому засіданні депутати розглядають законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.