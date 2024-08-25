Щоб зібрати гроші для ЗСУ, юний Юрчик Напора зі Львова дає концерти по 3-5 годин

Про це батько Назар Напора розповів в інтерв'ю журналістці "Еспресо" Тетяні Яворській.



Батьки юного співака розповіли, що Юрчик мав хист до співу ще з раннього віку. Згодом пішов навчатись у Державну хорову школу "Дударик".



"Я мав 2 рочки, і кожного вечора, як ми молились, завжди щось мурликав. А вже в 5 років заспівав на весіллі з музикантами. Вони почули мій голос і дали татові контакти хорової школи "Дударик"", - розповів хлопчик.

За його словами, про рішення взяти Юрчика на навчання сказали одразу ж на першому ж прослуховуванні. Після цього й розпочалась кар'єра хлопця як співака, що збирає кошти на потреби ЗСУ.

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Однак був ще один фактор, який сприяв тому, що Юрчик тепер допомагає українській армії. Перед тим, як сім'я Напори почала виступати з піснями для ЗСУ, матері хлопця наснився сон, що їм вдалося зібрати 8 млн грн. Залишилось ще зовсім трішки, і сон здійсниться.



Як зазначив батько Юрчика Назар, наразі виступи тривають по три години, інколи можуть затягнутись і до п'яти, але хлопчик каже, що не втомлюється.



"Найбільше мені подобається пісня "Ти моя Україна" Василя Зінкевича. Ця пісня мені сподобалася, бо там ідеться про різні куточки нашої країни – Львів, Київ, Донецьк, Полтаву. А першу пісню для виконання я вибрав "Намалюй мені ніч" Миколи Петренка та Мирослава Скорика. Тато сказав: хай буде, гарна. А зараз хочу ще нові вчити", – додав малий артист.



З невеличкими імпровізованими концертами Юрій і батько проїхали майже всю Львівську область. Вже має свої улюблені міста. Каже – у Городку і Самборі кидають найбільше грошей.