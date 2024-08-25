Щоб зібрати гроші для ЗСУ, юний Юрчик Напора зі Львова дає концерти по 3-5 годин
Юрчик Напора, 10-річний співак зі Львова, який під час своїх виступів збирає кошти на ЗСУ, розповів про свій шлях у музиці та скільки в середньому тривають його концерти
Про це батько Назар Напора розповів в інтерв'ю журналістці "Еспресо" Тетяні Яворській.
Батьки юного співака розповіли, що Юрчик мав хист до співу ще з раннього віку. Згодом пішов навчатись у Державну хорову школу "Дударик".
"Я мав 2 рочки, і кожного вечора, як ми молились, завжди щось мурликав. А вже в 5 років заспівав на весіллі з музикантами. Вони почули мій голос і дали татові контакти хорової школи "Дударик"", - розповів хлопчик.
За його словами, про рішення взяти Юрчика на навчання сказали одразу ж на першому ж прослуховуванні. Після цього й розпочалась кар'єра хлопця як співака, що збирає кошти на потреби ЗСУ.
Читайте також: Понад 5,2 млн грн і майже 300 концертів: 10-річний Юрчик Напора зі Львова допомагає ЗСУ, співаючи на вулиці й у церквах. Спецпроєкт "День Незалежності: світлі люди в темні часи"
Однак був ще один фактор, який сприяв тому, що Юрчик тепер допомагає українській армії. Перед тим, як сім'я Напори почала виступати з піснями для ЗСУ, матері хлопця наснився сон, що їм вдалося зібрати 8 млн грн. Залишилось ще зовсім трішки, і сон здійсниться.
Як зазначив батько Юрчика Назар, наразі виступи тривають по три години, інколи можуть затягнутись і до п'яти, але хлопчик каже, що не втомлюється.
"Найбільше мені подобається пісня "Ти моя Україна" Василя Зінкевича. Ця пісня мені сподобалася, бо там ідеться про різні куточки нашої країни – Львів, Київ, Донецьк, Полтаву. А першу пісню для виконання я вибрав "Намалюй мені ніч" Миколи Петренка та Мирослава Скорика. Тато сказав: хай буде, гарна. А зараз хочу ще нові вчити", – додав малий артист.
З невеличкими імпровізованими концертами Юрій і батько проїхали майже всю Львівську область. Вже має свої улюблені міста. Каже – у Городку і Самборі кидають найбільше грошей.
-
Народна артистка України співачка Марія Бурмака презентувала пісню "про любов до рідної землі у відчуттях, що прошиті в нашій підсвідомості".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе