Шмигаль доручив розробити "більш справедливу" постанову про бронювання працівників від мобілізації

Про це йдеться на засідання уряду.

"Нашій військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним із ключових питань у цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних - працівників підприємств, які дійсно критично важливі", - сказав Шмигаль.

Він заявив, що у цьому питанні не повинно бути "жодних спекуляцій і маніпуляцій".

"Даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури. Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в наші державі", - заявив прем’єр.