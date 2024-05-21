Шмигаль доручив розробити постанову про "справедливі графіки вимкнень світла споживачам"
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та Укренерго розробити постанову, яка регулюватиме "справедливі графіки вимкнень світла споживачам"
Про це він повідомив на засіданні уряду у вівторок, 21 травня.
Шмигаль заявив, що "принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими і рівномірними".
"Міненерго та Укренерго надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків і рівномірних графіків вимкнень споживачів", - сказав він.
Також глава українського уряду зазначив, що документ повинен містити перелік підприємств, яким треба пріоритетне електропостачання.
"Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих", - додав прем’єр.
- З 1 червня тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть до 4,5-5 грн/кВт. Зараз в уряді активно обговорюють це питання.
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