Сильний вітер, дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня від Наталки Діденко
У четвер, 20 червня, на зміну спеці у більшості областей України прийде атмосферний фронт. Очікуються сильні шквали вітру, грозові дощі та зниження температури
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що у четвер у західних, північних, місцями у центральних областях та ввечері на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами.
За фронтом у цих областях послабне спека, вдень очікується +22...+27 °C.
Водночас південна частина та східні області ще належатимуть спекотній погоді - там завтра вдень очікується +28...+33 °C.
Синоптикиня наголошує, що також завтра в більшості областей України очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Погода у столиці
У Києві у четвер спека послабне до +22...+24 °C. Місцями можливі короткочасні дощі та прогримлять грози.
Наталка Діденко також попереджає, що завтра в столиці передбачається сильний північно-західний вітер.
За попередніми прогнозами, 21-22 червня спека спаде також на сході та півдні України. Проте надалі літні високі температури повернуться на всю територію України.
- Як прогнозувалося раніше, 19 червня в Україні пануватиме спекотна погода, однак вже наступного дня до країни прийде холодний атмосферний фронт.
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