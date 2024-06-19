Сильний вітер, дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



Зазначається, що у четвер у західних, північних, місцями у центральних областях та ввечері на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами.

За фронтом у цих областях послабне спека, вдень очікується +22...+27 °C.

Водночас південна частина та східні області ще належатимуть спекотній погоді - там завтра вдень очікується +28...+33 °C.



Синоптикиня наголошує, що також завтра в більшості областей України очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода у столиці

У Києві у четвер спека послабне до +22...+24 °C. Місцями можливі короткочасні дощі та прогримлять грози.



Наталка Діденко також попереджає, що завтра в столиці передбачається сильний північно-західний вітер.

За попередніми прогнозами, 21-22 червня спека спаде також на сході та півдні України. Проте надалі літні високі температури повернуться на всю територію України.