Синоптик Наталка Діденко попередила про короткочасне похолодання
У середу, 17 січня, в Україну прийде короткочасне похолодання, істотні опади малоймовірні. У західних областях також очікуються сильні пориви вітру
Про це написала синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, вночі 17 січня очікується -7…-12°C, на півночі місцями до -14°C. Вдень також буде морозно: -3…-8°C, а от на південній частині буде тепліше: 0…+4°C.
Також очікується посилення ожеледиці.
У західних областях України сильні пориви південного та південно-східного вітру. На півночі також буде вітряно - рвучкий, загалом помірний.
Істотні опади в середу малоймовірні, щоправда у західних областях місцями можливий невеликий сніг.
У Києві 17 січня також очікується похолодання: вночі -8…-10°C, вдень -3…-6°C. Також Наталка Діденко попередила, що у столиці буде слизько. Опадів не передбачається, але очікується поривчастий вітер.
"Морозна погода втримається вночі 18-го січня на Лівобережжі України, а вже вдень у четвер у більшості областей очікується +2…+7°C та ще й з дощем!" - написала Наталка Діденко.
- 15 січня синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у середу, 17 січня, прогнозується найхолодніший день на тижні.
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