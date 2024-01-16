Синоптик Наталка Діденко попередила про короткочасне похолодання

Про це написала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вночі 17 січня очікується -7…-12°C, на півночі місцями до -14°C. Вдень також буде морозно: -3…-8°C, а от на південній частині буде тепліше: 0…+4°C.

Також очікується посилення ожеледиці.

У західних областях України сильні пориви південного та південно-східного вітру. На півночі також буде вітряно - рвучкий, загалом помірний.

Істотні опади в середу малоймовірні, щоправда у західних областях місцями можливий невеликий сніг.

У Києві 17 січня також очікується похолодання: вночі -8…-10°C, вдень -3…-6°C. Також Наталка Діденко попередила, що у столиці буде слизько. Опадів не передбачається, але очікується поривчастий вітер.

"Морозна погода втримається вночі 18-го січня на Лівобережжі України, а вже вдень у четвер у більшості областей очікується +2…+7°C та ще й з дощем!" - написала Наталка Діденко.