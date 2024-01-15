Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в який день цього тижня в Україні буде найхолодніше

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що у вівторок на заході, півночі та в центрі України буде морозно, але не на занадто: вночі -2..-6 °C, вдень -4...+1 °C.

На сході та півдні очікується тепліша погода - вночі від -2 до +3 °C, а вдень +2...+6 °C. У Криму тим часом до +7...+10 °C.

Невеликі опади пройдуть у західних областях, у центральній частині вночі та вранці також накрапатиме мокрий сніг та літатиме сніг.

У південній частині - мокрий сніг та дощ, вдень на Одещині та Миколаївщині опади припиняться. У східній частині очікуються помірні опади - мокрий сніг та дощ. У північних областях - без істотних опадів.

Погода у столиці

У Києві у вівторок передбачається помірно холодна погода з температурою повітря -2...-5 °C.

Серйозних опадів не очікується, проте на дорогах буде ожеледиця.

Прогноз на тиждень

За даними синоптикині, 17 січня у більшості областей України очікується посилення морозу. Низька температура повітря втримається і вночі 18 січня.



Проте вже вдень у четвер різко потепліє - термометри показуватимуть плюсову температуру, також можливі дощі.

На цьому тижні найхолоднішим буде саме 17 січня та ніч 18 січня. Надалі, до кінця і тижня, і місяця переважатиме тепла повітряна маса, проте можливі коливання.