Похолодання, вітер і сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

З п'ятниці, 12 січня, по усій території України очікують похолодання. Температура повітря впаде до -7...-12°C. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині прогнозують до -14°C.

На півночі вночі буде сухо, водночас у західних областях, центральній частині, на півдні та сході пройде сніг. Вітер буде з північного заходу, помірний, до рвучкого.

Удень п'ятниці опадів не прогнозують, по усій Україні буде підвищений атмосферний тиск. Але на дорогах може бути ожеледиця.

Погода у столиці

У Києві 12 січня прогнозують суху погоду із поривчастим північно-західним вітром. Столицю похолодання не омине: вдень та вночі очікується -7...-12°C.

Прогноз на вихідні

У суботу, 13 січня, переважно зберігатиметься холодна погода, але вже 14-15 січня синоптикиня прогнозує підвищення температури повітря.