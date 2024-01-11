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Похолодання, вітер і сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня

11 січня, 2024 четвер
14:12
Суспільство сніг_зима

У п'ятницю, 12 січня, по усій Україні очікують похолодання. Підвищення температури повітря прогнозують наприкінці тижня, 14 січня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

З п'ятниці, 12 січня, по усій території України очікують похолодання. Температура повітря впаде до -7...-12°C. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині прогнозують до -14°C.

На півночі вночі буде сухо, водночас у західних областях, центральній частині, на півдні та сході пройде сніг. Вітер буде з північного заходу, помірний, до рвучкого.

Удень п'ятниці опадів не прогнозують, по усій Україні буде підвищений атмосферний тиск. Але на дорогах може бути ожеледиця. 

Погода у столиці

У Києві 12 січня прогнозують суху погоду із поривчастим північно-західним вітром. Столицю похолодання не омине: вдень та вночі очікується -7...-12°C.

Прогноз на вихідні

У суботу, 13 січня, переважно зберігатиметься холодна погода, але вже 14-15 січня синоптикиня прогнозує підвищення температури повітря.

  • 3 січня стало відомо, що за 2023 рік кліматологи зафіксували у Києві 47 температурних рекордів. Середньорічна температура у столиці становила +10,8 °С, це на 1,8 °С перевищує кліматичну норму.
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