Похолодання, вітер і сніг: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня
У п'ятницю, 12 січня, по усій Україні очікують похолодання. Підвищення температури повітря прогнозують наприкінці тижня, 14 січня
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
З п'ятниці, 12 січня, по усій території України очікують похолодання. Температура повітря впаде до -7...-12°C. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині прогнозують до -14°C.
На півночі вночі буде сухо, водночас у західних областях, центральній частині, на півдні та сході пройде сніг. Вітер буде з північного заходу, помірний, до рвучкого.
Удень п'ятниці опадів не прогнозують, по усій Україні буде підвищений атмосферний тиск. Але на дорогах може бути ожеледиця.
Погода у столиці
У Києві 12 січня прогнозують суху погоду із поривчастим північно-західним вітром. Столицю похолодання не омине: вдень та вночі очікується -7...-12°C.
Прогноз на вихідні
У суботу, 13 січня, переважно зберігатиметься холодна погода, але вже 14-15 січня синоптикиня прогнозує підвищення температури повітря.
- 3 січня стало відомо, що за 2023 рік кліматологи зафіксували у Києві 47 температурних рекордів. Середньорічна температура у столиці становила +10,8 °С, це на 1,8 °С перевищує кліматичну норму.
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