Синоптикиня Наталка Діденко на 24 січня прогнозує теплу погоду з опадами і сильним вітром

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, протягом дня в Україні переважатиме температура повітря +1...+5 °C.

Лише в східних областях та на Сумщині буде прохолодніше - 0...-3 °C. Також там вночі затримається міцніший мороз - до -6...-12 °C.

Мокрий сніг, часом із дощем, очікується у західних областях у другій половині дня та ввечері на півночі України, а також у центрі Вінницької області.

На решті території країни істотні опади малоймовірні.

Натомість передбачається рвучкий вітер, який повіватиме з південного заходу.

Погода у столиці

У Києві протягом дня 24 січня температура повітря становитиме 0...+3 °C.

Як і по всій країні очікується поривчастий південно-західний вітер. Увечері можливий мокрий сніг.

Синоптикиня зазначає, що найближчим часом відносно тепла погода в Україні ще триватиме. Незначне похолодання прийде із суботи, 27 січня.