Синоптикиня Наталка Діденко на 24 січня прогнозує теплу погоду з опадами і сильним вітром
У середу, 24 січня, у більшості регіонах України очікується досить тепла погода, морози прогнозуються на сході. Крім того, у деяких областях падатиме мокрий сніг і дощ
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Так, протягом дня в Україні переважатиме температура повітря +1...+5 °C.
Лише в східних областях та на Сумщині буде прохолодніше - 0...-3 °C. Також там вночі затримається міцніший мороз - до -6...-12 °C.
Мокрий сніг, часом із дощем, очікується у західних областях у другій половині дня та ввечері на півночі України, а також у центрі Вінницької області.
На решті території країни істотні опади малоймовірні.
Натомість передбачається рвучкий вітер, який повіватиме з південного заходу.
Погода у столиці
У Києві протягом дня 24 січня температура повітря становитиме 0...+3 °C.
Як і по всій країні очікується поривчастий південно-західний вітер. Увечері можливий мокрий сніг.
Синоптикиня зазначає, що найближчим часом відносно тепла погода в Україні ще триватиме. Незначне похолодання прийде із суботи, 27 січня.
- На вихідні, 20 та 21 січня, в Україні прогнозувалася температура повітря від -10°C до +4°C. Крім цього, у деяких регіонах пройшов мокрий сніг та спостерігалося похолодання.
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