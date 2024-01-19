Мокрий сніг, похолодання та прояснення: погода від Наталки Діденко на вихідні

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що у ніч проти 20 січня температура повітря становитиме -2...-8°C, на крайній півночі місцями до -10°C. Натомість на півдні та південному сході 0...+4°C.

У більшості областей вдень очікується від - 3...+1°C. На південному сході буде тепло: на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині - +2...+4°C.

Також прогнозується мокрий сніг, місцями з дощем. На півночі, заході України - без істотних опадів, а в західних областях навіть ймовірні сонячні прояснення.

Натомість у Києві у суботу, 20 січня, буде без опадів, дещо похолоднішає: вночі -4...-6°C градусів, вдень -1...-3 °C. На дорогах ожеледиця, буде слизько.

Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди на 21 січня

У неділю, 21 січня, в Україні переважатиме холодна погода, проте серйозних опадів не передбачається.

Хіба що на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині та у Кропивницькому з районами можливий невеликий сніг.

У Києві у п'ятницю, 19 січня, очікується туман, видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий). Київська міська рада надала рекомендації для водіїв.



