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Мокрий сніг, похолодання та прояснення: погода від Наталки Діденко на вихідні

19 січня, 2024 п'ятниця
13:17
Суспільство зима

У суботу та неділю, 20 та 21 січня, на території України очікується температура повітря від -10°C до +4°C. Крім цього, у деяких регіонах прогнозується мокрий сніг та похолодання

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що у ніч проти 20 січня температура повітря становитиме -2...-8°C, на крайній півночі місцями до -10°C. Натомість на півдні та південному сході 0...+4°C.

У більшості областей вдень очікується від - 3...+1°C. На південному сході буде тепло: на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині - +2...+4°C.

Також прогнозується мокрий сніг, місцями з дощем. На півночі, заході України - без істотних опадів, а в західних областях навіть ймовірні сонячні прояснення.

Натомість у Києві у суботу, 20 січня, буде без опадів, дещо похолоднішає: вночі -4...-6°C градусів, вдень -1...-3 °C. На дорогах ожеледиця, буде слизько.

Погода

Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди на 21 січня

У неділю, 21 січня, в Україні переважатиме холодна погода, проте серйозних опадів не передбачається.

Хіба що на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині та у Кропивницькому з районами можливий невеликий сніг.

  • У Києві у п'ятницю, 19 січня, очікується туман, видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий). Київська міська рада надала рекомендації для водіїв.


 

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