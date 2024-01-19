У Києві туман: КМДА надала водіям декілька порад

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що у столиці оголошений І рівень небезпечності. Прогнозується, що видимість буде становити 200-500 метрів.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Тако у КМДА закликали пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.