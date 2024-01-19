У Києві туман: КМДА надала водіям декілька порад
У Києві у п'ятницю, 19 січня, очікується туман, видимість 200-500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий). Київська міська рада надала рекомендації для водіїв
Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що у столиці оголошений І рівень небезпечності. Прогнозується, що видимість буде становити 200-500 метрів.
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Тако у КМДА закликали пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи - флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
- 18 січня в Україні були морози, у деяких регіонах сніг. Уже вдень стало тепліше, але у більшості областей був дощ і сильний вітер.
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