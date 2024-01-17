Вночі морози, а вдень - плюсова температура, опади і сильний вітер: прогноз погоди на 18 січня від Наталки Діденко
У ніч на четвер, 18 січня, в Україні очікуються морози, у деяких регіонах можливий сніг. Уже вдень стане тепліше, але у більшості областей дощитиме і дутиме сильний вітер
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, найближчої ночі в Україні переважатиме морозна погода з температурою повітря -5...-12 °C, на північному сході до -14 °C.
Тепліше буде на півдні та заході - там пануватимуть +3...-3 °C.
Водночас уже вдень 18 січня температура повітря почне різко підвищуватися і впродовж дня досягне +3...+8 °C.У південній частині України, на Закарпатті та в Чернівецькій області пануватимуть +7...+12 °C, а в Криму - до +14 °C.
Чи очікувати опадів в Україні завтра
У західних та північних областях у січні впаде сніг.
Через таке потепління ймовірна фаза опадів - здебільшого дощитиме. Крім того, перехід від снігу до дощу супроводжуватися налипанням мокрого снігу, ускладненням ситуації на дорогах, погіршенням видимості, подекуди ожеледдю.
Також прогнозується сильний південно-західний вітер, очікуються штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Погода у столиці
У Києві завтра також буде сильний вітер, набіжать хмари.
Вночі можливий сніг, а вдень дощ та перехід від нічних -4...-6 °C до денних +5 °C.
Синоптикиня попереджає, що вже на вихідних потеплішає і можна буде знову побачити сонце.
- У середу, 17 січня, Наталка Діденко прогнозувала короткочасне похолодання в Україні.
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