Вночі морози, а вдень - плюсова температура, опади і сильний вітер: прогноз погоди на 18 січня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, найближчої ночі в Україні переважатиме морозна погода з температурою повітря -5...-12 °C, на північному сході до -14 °C.

Тепліше буде на півдні та заході - там пануватимуть +3...-3 °C.

Водночас уже вдень 18 січня температура повітря почне різко підвищуватися і впродовж дня досягне +3...+8 °C.У південній частині України, на Закарпатті та в Чернівецькій області пануватимуть +7...+12 °C, а в Криму - до +14 °C.

Чи очікувати опадів в Україні завтра

У західних та північних областях у січні впаде сніг.

Через таке потепління ймовірна фаза опадів - здебільшого дощитиме. Крім того, перехід від снігу до дощу супроводжуватися налипанням мокрого снігу, ускладненням ситуації на дорогах, погіршенням видимості, подекуди ожеледдю.

Також прогнозується сильний південно-західний вітер, очікуються штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода у столиці

У Києві завтра також буде сильний вітер, набіжать хмари.

Вночі можливий сніг, а вдень дощ та перехід від нічних -4...-6 °C до денних +5 °C.

Синоптикиня попереджає, що вже на вихідних потеплішає і можна буде знову побачити сонце.