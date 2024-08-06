Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи повернеться в Україну сильна спека

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом, впродовж дня 7 серпня передбачається +24...+29 °C, у південній частині +28...+31 °C. Вночі буде прохолодніше: +14...+18 °C, а у Карпатах +10...+14 °C.

Місцями на півночі, у центральних областях, ввечері ще й на Харківщині пройдуть дощі. На решті території - без істотних опадів.

Погода у столиці

У Києві у середу є ймовірність дощу з грозою. Температура повітря очікується вдень близько +25...+26 °C.

Коли повернеться спека

Синоптикиня уточнила, що, за попередніми прогнозами, спека повернеться в Україну з 15 серпня, але прийде дещо незвично - із західних областей. Вже потім вона пошириться на центр, північ, південь та схід України.