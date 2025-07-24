Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де у п’ятницю пройдуть грозові дощі
У п’ятницю, 25 липня, грозові дощі очікуються в західних областях, а також місцями на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
За її словами, у п'ятницю атмосферний фронт торкнеться західних областей України і тому пройдуть короткочасні дощі та грози.
"Вдень та ввечері завтра грозові дощі дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. На решті території України буде суха погода", - додала Діденко.
Температура повітря 25 липня становитиме +28+32 градуси, на півдні +31+35 градусів.
На північному заході очікується дещо свіжіша погода.
Якою буде погода у столиці?
За інформацією Наталки Діденко, у Києві 25 липня очікується спекотна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів.
"Вночі без опадів, вдень локальні дощі з грозами", - додала синоптикиня.
Вона зауважила, що послаблення спеки очікується 31 липня.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що більшість території України у четвер, 24 липня, перебуватиме у сухій повітряній масі. Проте у декількох областях можливі короткочасні дощі.
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