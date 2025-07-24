Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де у п’ятницю пройдуть грозові дощі

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, у п'ятницю атмосферний фронт торкнеться західних областей України і тому пройдуть короткочасні дощі та грози.

"Вдень та ввечері завтра грозові дощі дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. На решті території України буде суха погода", - додала Діденко.

Температура повітря 25 липня становитиме +28+32 градуси, на півдні +31+35 градусів.

На північному заході очікується дещо свіжіша погода.

Якою буде погода у столиці?

За інформацією Наталки Діденко, у Києві 25 липня очікується спекотна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів.

"Вночі без опадів, вдень локальні дощі з грозами", - додала синоптикиня.

Вона зауважила, що послаблення спеки очікується 31 липня.