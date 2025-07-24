Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де у п’ятницю пройдуть грозові дощі

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де у п’ятницю пройдуть грозові дощі

Катерина Ганжа
24 липня, 2025 четвер
12:13
Суспільство гроза

У п’ятницю, 25 липня, грозові дощі очікуються в західних областях, а також місцями на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині

Зміст

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. 

За її словами, у п'ятницю атмосферний фронт торкнеться західних областей України і тому пройдуть короткочасні дощі та грози. 

"Вдень та ввечері завтра грозові дощі дійдуть до Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. На решті території України буде суха погода", - додала Діденко.

Температура повітря 25 липня становитиме +28+32 градуси, на півдні +31+35 градусів.

На північному заході очікується дещо свіжіша погода. 

Якою буде погода у столиці? 

За інформацією Наталки Діденко, у Києві 25 липня очікується спекотна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів.

"Вночі без опадів, вдень локальні дощі з грозами", - додала синоптикиня.

Вона зауважила, що послаблення спеки очікується 31 липня.

  • Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що більшість території України у четвер, 24 липня, перебуватиме у сухій повітряній масі. Проте у декількох областях можливі короткочасні дощі. 
Теги:
Новини
Україна
новини Києва
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
Читайте також:
постер фільму "Супермен"
Автор Дар'я Тарасова
21 липня, 2025 понедiлок
Режисер Джеймс Ґанн зізнався, як жахливо було повідомляти Генрі Кавіллу, що він не гратиме Супермена
Зеленський зустрівся в Афінах з Урсулою фон дер Ляєн
Автор Юлія Юліна
23 липня, 2025 середа
Президентка Єврокомісії розповіла Зеленському, що думає про закон щодо НАБУ й САП
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
23 липня, 2025 середа
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
Київ
+26.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.51
    Купівля 41.51
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 48.76
    Продаж 49.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
24 липня
12:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Підступний ворог України – її власне керівництво, а Китай закликав ЄС зробити "правильний стратегічний вибір". Акценти світових ЗМІ 24 липня
12:14
Дмитро Пєсков
"Намагаються поставити віз попереду коня": Пєсков про бажання України організувати перемовини Зеленського й Путіна
12:09
конфлікт між Таїландом і Камбоджею
Між Таїландом і Камбоджею спалахнули бойові дії: є загиблі й поранені
12:02
OPINION
Виступи молоді. Спроба політологічного аналізу
12:00
на фото Верховна Рада України
Нардепи реєструють альтернативний законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП, - Юрчишин
11:22
електроенергія, відключення
РФ здійснила масований обстріл однієї з українських ТЕС: ситуація в енергосистемі 24 липня
11:18
фільми про гроші
Дохід YouTube від реклами зріс майже до $10 млрд
10:57
наручники
У Миколаєві затримали агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля ТЦК
10:56
Дональд Трамп
Трамп контактує з Сенатом стосовно санкцій проти РФ, втім прагне особисто ухвалювати рішення, - Білий дім
10:55
Ексклюзив
підземне сховище газу
Через дефіцит цьогоріч Україна муситиме закуповувати більше газу для накопичення у сховищах, - ексміністр енергетики Плачков
10:37
Оновлено
наслідки атаки на Одесу, 24.07.25
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: на Харківщині загинули люди, в Одесі й Черкасах є постраждалі, серед яких дитина
10:36
Конгрес США
Американські сенатори Шахін і Грем застерегли Київ від підриву антикорупційного прогресу в Україні
10:36
Кабмін
Документи на призначення Цивінського директором БЕБ повторно внесли в Кабмін
10:34
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
"Був би інший рівень підтримки": історик Ліхачов пояснив, за якого сценарію Китай готовий надати масштабну військово-технічну допомогу РФ
10:18
Були в полоні РФ понад три роки: Україна повернула захисників Чорнобильської АЕС
10:12
Оновлено
В Амурській області РФ розбився літак Ан-24 із пасажирами на борту. Попередньо – всі загинули
10:00
Партнерський матеріал
Atlas Festival запалив Київ: WOW-простір від "Аврори", благодійність і музика, що надихає
10:00
OPINION
Хто виявиться правим: Кучма чи Зеленський
09:42
Система оповіщення
На Київщині оновили систему оповіщення про повітряну тривогу: сигнал лунатиме лише в тих районах, де є реальна загроза
09:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 липня: скільки коштують євро й долар
09:01
Ексклюзив
Ukraine Russia war live map, July 12-19
"Ворог не відчуває проблем з особовим складом і постійно штурмує": у бригаді "Рубіж" розповіли про ситуацію на Покровському напрямку
08:59
Меттью Перрі
Лікар зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі визнав провину у смерті актора
08:47
OPINION
Протести, що змінюють хід історії
08:29
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 61 штурм
08:23
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА: кажуть про влучання в нафтобазу
08:19
Китай
У Пекіні стартував саміт Китай – ЄС. Очільники Єврокомісії та Євроради зустрілися з Сі Цзіньпіном
08:00
OPINION
Історія з НАБУ – це про українські граблі
07:50
Ексклюзив
Болгарія
У Болгарії працює велика кількість російських агентів, - політичний радник у Європарламенті
07:45
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1050 військових, 24 артсистеми та 5 танків
07:37
росія китай
Китай таємно постачає РФ двигуни для дронів під маркуванням промислових холодильних установок, - Reuters
07:35
Ексклюзив
3D-модель балістичної ракети
Нардеп Галайчук назвав основну причину російської агресії проти України
07:30
Інтерв’ю
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
07:10
Прапор Литви
Литва вже цьогоріч може відмовитися від російської мови як другої іноземної у школах
05:40
На фото: Бріжит Макрон
Подружжя Макронів подало позов проти блогерки, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком
04:43
Юлія Свириденко
Податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком, - Свириденко
01:49
фейк
ЦПД спростував російський фейк про таємну зустріч Умєрова з Мединським під час перемовин між Україною та РФ
2025, середа
23 липня
23:59
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
23:52
Прапор США
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні двох пакетів військової допомоги на суму близько $322 млн
22:50
Оновлено
Україна та РФ провели черговий обмін: додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники
22:28
Ексклюзив
Євген Дикий
В Україні майдан можливий завжди за однієї умови, - Дикий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV