Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 6 серпня дощитиме, і коли повернеться спека
У вівторок, 5 серпня, в Україні очікується комфортна температура повітря. Проте у низці областей можливі локальні дощі і навіть сильні зливи
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у вівторок в Україні переважно пануватимуть +24...+28 °C, на заході +20...+25 °C, а у південній частині +26... +30 °C.
Дощі завтра пройдуть у західних областях, найближчої ночі навіть ймовірні сильні зливи. Уже увечері локальні опади дійдуть до Житомирщини, Київщини, Одещини.
На решті території переважатиме суха погода.
Погода у столиці
У Києві 6 серпня значну частину доби опади малоймовірні. Лише надвечір пройде дощ.
Максимальна температура повітря коливатиметься поблизу +25, +26 °C.
Коли повернеться спека
Синоптикиня зазначила, що з 13-14 серпня в Україну може повернутися температура повітря до +40 °C.
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