Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 6 серпня дощитиме, і коли повернеться спека

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.



Так, у вівторок в Україні переважно пануватимуть +24...+28 °C, на заході +20...+25 °C, а у південній частині +26... +30 °C.

Дощі завтра пройдуть у західних областях, найближчої ночі навіть ймовірні сильні зливи. Уже увечері локальні опади дійдуть до Житомирщини, Київщини, Одещини.



На решті території переважатиме суха погода.

Погода у столиці

У Києві 6 серпня значну частину доби опади малоймовірні. Лише надвечір пройде дощ.



Максимальна температура повітря коливатиметься поблизу +25, +26 °C.

Коли повернеться спека

Синоптикиня зазначила, що з 13-14 серпня в Україну може повернутися температура повітря до +40 °C.