Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України варто чекати дощів
В Україну у четвер, 21 серпня, прийде холодний атмосферний фронт, який спричинить дощі та грози на заході та півночі
За прогнозом синоптикині, 21 серпня у західній і північній частині України варто очікувати дощі, на решті територій буде сухо. Втім, вже 22 і 23 серпня холодний атмосферний фронт перетне територію України в східному напрямку і принесе з собою опади. Водночас на півдні найбільше дощів припаде на Одещину, в інших містах можливі лише локальні невеликі опади.
Температура повітря 21 серпня буде високою на півдні, на сході та в центральних областях, вдень +28...+32 °C. На півночі протягом дня +24...+28 °C. На заході +20...+24 °C, на Закарпатті до +26 °C.
Погода у столиці
У Києві 21 серпня дощ ймовірний ввечері, максимальна температура повітря до +26 °C.
22 серпня в Києві дощитиме.
Погода на вихідних
23 і 24 серпня скрізь буде сухо та переважно сонячно, хоча й температура повітря знизиться на кілька градусів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.61
- EUR Купівля 47.96Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе