Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України варто чекати дощів

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України варто чекати дощів

Ольга Бабишена
20 серпня, 2025 середа
12:22
Суспільство

В Україну у четвер, 21 серпня, прийде холодний атмосферний фронт, який спричинить дощі та грози на заході та півночі

Зміст

За прогнозом синоптикині, 21 серпня у західній і північній частині України варто очікувати дощі, на решті територій буде сухо. Втім, вже 22 і 23 серпня холодний атмосферний фронт перетне територію України в східному напрямку і принесе з собою опади. Водночас на півдні найбільше дощів припаде на Одещину, в інших містах можливі лише локальні невеликі опади. 

Температура повітря 21 серпня буде високою на півдні, на сході та в центральних областях, вдень +28...+32 °C. На півночі протягом дня +24...+28 °C. На заході +20...+24 °C, на Закарпатті до +26 °C.

Погода у столиці

У Києві 21 серпня дощ ймовірний ввечері, максимальна температура повітря до +26 °C.

22 серпня в Києві дощитиме.

Погода на вихідних

23 і 24 серпня скрізь буде сухо та переважно сонячно, хоча й температура повітря знизиться на кілька градусів.

