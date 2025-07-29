Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в Україні 30 липня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Синоптикиня розповіла, що в центральних областях та на півночі, за виключенням Сумщини, варто очікувати грозові дощі. Натомість на заході опадів поменшає, можливі лише локальні дощі. На півдні дощ з грозою прогнозують лише найближчої ночі подекуди на Одещині та Миколаївщині. На сході буде сухо та спекотно.

На сході, південному сході та на Дніпровщині температура сягатиме +30...+35 °C. На решті території України після проходження атмосферних фронтів температура повітря знизиться, протягом дня передбачається +21...+26 °C. Через контрасти температури та атмосферного тиску північно-західний вітер буде рвучким.

Погода в столиці

У Києві 30 липня протягом дня температура повітря знизиться до +21...+23 °C, очікується дощ з грозою.

Надалі температура повітря впаде на півдні та сході України: від теперішніх +35 °C знизиться до +28...+32 °C. Спека втримається лише на Луганщині.