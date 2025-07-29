Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яка погода буде в Україні 30 липня
На півночі та в центральних областях України у середу, 30 липня, атмосферні фронти зумовлять грозові дощі. Водночас на сході буде сухо та спекотно
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Синоптикиня розповіла, що в центральних областях та на півночі, за виключенням Сумщини, варто очікувати грозові дощі. Натомість на заході опадів поменшає, можливі лише локальні дощі. На півдні дощ з грозою прогнозують лише найближчої ночі подекуди на Одещині та Миколаївщині. На сході буде сухо та спекотно.
На сході, південному сході та на Дніпровщині температура сягатиме +30...+35 °C. На решті території України після проходження атмосферних фронтів температура повітря знизиться, протягом дня передбачається +21...+26 °C. Через контрасти температури та атмосферного тиску північно-західний вітер буде рвучким.
Погода в столиці
У Києві 30 липня протягом дня температура повітря знизиться до +21...+23 °C, очікується дощ з грозою.
Надалі температура повітря впаде на півдні та сході України: від теперішніх +35 °C знизиться до +28...+32 °C. Спека втримається лише на Луганщині.
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