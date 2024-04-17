Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 18 квітня
У західні, північні та частину центральних областей у четвер, 18 квітня, прийде похолодання. Крім того, майже по усій території України прогнозують дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Прогнозується, що 18 квітня у західних, північних та значній частині центральних областей України впродовж дня температура сягатиме всього +6...+12 °C. Водночас на сході температура підніметься до +24...+29 °C. Тепло буде також в Дніпрі та Кропивницькому.
На півдні вдень буде +19...+22 °C, місцями до +24 °C. На Одещині свіжіше: +17...+19 °C.
Фактично усюди через циклон та атмосферні фронти пройдуть дощі з сильним вітром, у Карпатах йтиме сніг.
"На сході опади хіба місцями, а на півдні будуть сонячні прояснення.Там, де тепліше - прогримлять грози", - додала синоптикиня.
Погода у столиці
У Києві 18 квітня очікують поривчастий вітер, максимальна температура повітря становитиме близько +7 °C.
Прогноз до кінця тижня
Денна температура повітря в Україні надалі буде підвищуватися, а на сході вона вирівняється від +24...+28 °C до +14...+19 °C.
Вже в ніч на суботу у більшості областей України, окрім південних, очікуються заморозки.
- Раніше синоптикиня спрогнозувала, що поточний тиждень в Україні, починаючи з 15 квітня, буде значною мірою холодним, вітряним і дощовим. У деяких регіонах навіть можливий мокрий сніг.
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