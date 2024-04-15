Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує дощову і холодну погоду в Україні цього тижня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, у вівторок, 16 квітня, атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами.

Також впродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини.

На решті території України дощі малоймовірні.

Температура повітря очікується неоднорідною. Зокрема, на крайньому заході завтра вдень подекуди буде нижче +10 °C, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до +26 °C.



На Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області буде ще більш-менш тепло - до +18...+21 °C. На півночі пануватимуть +17...+19 °C, у центральній частині +23...+26 °C, на Вінниччині +21 °C. У східних областях прогнозуються +22...+26 °C, а на півдні - +23...+26 °C.

Крім того, вітер очікується південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний.

У Києві 16 квітня часом можливий дощ із грозою. Температура повітря впродовж дня становитиме +17...+18 °C.

Надалі протягом тижня синоптикиня прогнозує переважно свіжу, іноді навіть холодну погоду з періодичними дощами.

У другій половині тижня можливі заморозки, якщо небо не прикриє хмарами.