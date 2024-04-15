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Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує дощову і холодну погоду в Україні цього тижня

15 квітня, 2024 понедiлок
13:13
Суспільство дощ

Поточний тиждень в Україні, починаючи з 15 квітня, буде значною мірою холодним, вітряним і дощовим. У деяких регіонах навіть можливий мокрий сніг

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, у вівторок, 16 квітня, атмосферний фронт зумовить у західних та північних областях періодичні дощі, часом із грозами.
Також впродовж дня опади дійдуть до Вінниччини, Черкащини та Харківщини.

На решті території України дощі малоймовірні.

Температура повітря очікується неоднорідною. Зокрема, на крайньому заході завтра вдень подекуди буде нижче +10 °C, а в центральних областях, на півдні та сході місцями до +26 °C.

На Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області буде ще більш-менш тепло - до +18...+21 °C. На півночі пануватимуть +17...+19 °C, у центральній частині +23...+26 °C, на Вінниччині +21 °C. У східних областях прогнозуються +22...+26 °C, а на півдні - +23...+26 °C.

Крім того, вітер очікується південно-західний, помірний, часом рвучкий та сильний.

У Києві 16 квітня часом можливий дощ із грозою. Температура повітря впродовж дня становитиме +17...+18 °C.

Надалі протягом тижня синоптикиня прогнозує переважно свіжу, іноді навіть холодну погоду з періодичними дощами.
У другій половині тижня можливі заморозки, якщо небо не прикриє хмарами.

  • Тим часом у п'ятницю, 12 квітня, на території України переважала тепла погода до +27 °C. Проте прогнозувався сильний вітер та дощі.

Теги:
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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