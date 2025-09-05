Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За словами синоптикині, на вихідних погода буде теплою та сонячною, лише в західних областях України подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами через близькість атмосферного фронту. Вони також зможуть спричинити зниження температури на 2-4 градуси.

Вночі температура буде значно нижчою: +12...+16 °C, на півдні та заході до +18 °C.

У Києві теж прогнозують суху та сонячну погоду, температура повітря +25...+26 °C.

Що очікувати далі

За словами Наталки Діденко, наступні вихідні, 13 і 14 вересня, за попередніми прогнозами, також обіцяють комфортну погоду. Похолодання варто чекати лише орієнтовно із 16-17 вересня.