Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Очікується, що у вихідні, 6 і 7 вересня, погода в Україні буде сухою та переважно сонячною: максимальна температура повітря протягом дня становитиме +24...+29 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За словами синоптикині, на вихідних погода буде теплою та сонячною, лише в західних областях України подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами через близькість атмосферного фронту. Вони також зможуть спричинити зниження температури на 2-4 градуси.
Вночі температура буде значно нижчою: +12...+16 °C, на півдні та заході до +18 °C.
У Києві теж прогнозують суху та сонячну погоду, температура повітря +25...+26 °C.
Що очікувати далі
За словами Наталки Діденко, наступні вихідні, 13 і 14 вересня, за попередніми прогнозами, також обіцяють комфортну погоду. Похолодання варто чекати лише орієнтовно із 16-17 вересня.
- 31 серпня розпочав роботу новий YouTube-канал Еспресо та Наталки Діденко - "Погода з Наталкою Діденко".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.54
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе