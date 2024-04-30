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Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у перший день травня

30 квітня, 2024 вiвторок
11:42
Суспільство

В Україні у середу, 1 травня, очікується суха, сонячна та тепла погода з помірним вітром

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 1 травня температура повітря в Україні буде однорідною, протягом дня +21...+25 °C, на узбережжях морів подекуди +17...+19 °C. Вітер буде помірний, східних напрямків. Втім, на заході та півдні місцями можливі сильні пориви, які сягатимуть до 15-20 метрів за секунду.

Водночас у столиці буде +22 °C, опади не прогнозуються. 

"На Великдень в Україні очікується тепла погода, проте саме 5 травня, в неділю, пройдуть дощі з грозами на заході, півночі України, а в другій половині дня і в центральних областях", - додала синоптикиня. 

погода, 1 травня

Фото: t.me/PohodaNatalka

Теги:
Україна
Прогноз погоди
новини Києва
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
Великдень
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