Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у перший день травня
В Україні у середу, 1 травня, очікується суха, сонячна та тепла погода з помірним вітром
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Так, 1 травня температура повітря в Україні буде однорідною, протягом дня +21...+25 °C, на узбережжях морів подекуди +17...+19 °C. Вітер буде помірний, східних напрямків. Втім, на заході та півдні місцями можливі сильні пориви, які сягатимуть до 15-20 метрів за секунду.
Водночас у столиці буде +22 °C, опади не прогнозуються.
"На Великдень в Україні очікується тепла погода, проте саме 5 травня, в неділю, пройдуть дощі з грозами на заході, півночі України, а в другій половині дня і в центральних областях", - додала синоптикиня.
Фото: t.me/PohodaNatalka
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