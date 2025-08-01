Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яку погоду очікувати на вихідних

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Удень прогнозують +25...+28 °C, на півдні та сході +30...+33 °C, в неділю у південній частині місцями спостерігатимуть +33...+35 °C.

За словами синоптикині, у більшості областей опади малоймовірні, утім, дощі з грозами можливі 2 серпня на Рівненщині та в Карпатах. Ймовірність грозових дощів на сході, Дніпровщині, Запоріжжі, Полтавщині існуватиме 3 серпня.

Погода у столиці

У Києві перші серпневі вихідні, за прогнозом, будуть сухими сонячними й теплими: +26...+28 °C.