Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яку погоду очікувати на вихідних
На вихідних, 2 і 3 серпня, температура повітря по усій Україні переважно залишатиметься незмінною, у більшості областей опади малоймовірні
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Удень прогнозують +25...+28 °C, на півдні та сході +30...+33 °C, в неділю у південній частині місцями спостерігатимуть +33...+35 °C.
За словами синоптикині, у більшості областей опади малоймовірні, утім, дощі з грозами можливі 2 серпня на Рівненщині та в Карпатах. Ймовірність грозових дощів на сході, Дніпровщині, Запоріжжі, Полтавщині існуватиме 3 серпня.
Погода у столиці
У Києві перші серпневі вихідні, за прогнозом, будуть сухими сонячними й теплими: +26...+28 °C.
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