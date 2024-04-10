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"Схеми": суддя ОАСК Літвінова має громадянство Росії

10 квітня, 2024 середа
00:33
Суспільство Аріна Літвінова

Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова, яка має чинний статус судді, має громадянство Російської Федерації

Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту "Схеми" (Радіо Свобода). 

Як свідчить витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт", який отримали журналісти, суддя набула громадянство Росії 2002 року в місті Єкатеринбург, а сам паспорт виданий 24 липня. Причиною набуття громадянства вказано заміну паспорта громадянина СРСР. На той час Літвінова вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України. 

Журналісти виявили інформацію про громадянку РФ Аріну Літвінову з такою самою датою народження, як в української судді, у витоках із баз даних жителів Єкатеринбурга за 2008 рік. Там також зазначено місце її реєстрації в Єкатеринбурзі, яке збігається із вказаним у витягу з системи Роспаспорт, де є фотографія судді.

Фото: radiosvoboda.org


За даними російського порталу "Госуслуги", який надає інформацію щодо чинності документів, на квітень 2024 року російський паспорт на ім’я Аріни Літвінової значився серед недійсних, оскільки вона не замінила його на новий після досягнення 45-річного віку 2022 року. Проте це не означає втрату російського громадянства, адже порядок офіційного виходу з нього передбачає окрему процедуру.

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів журналісти виявили анкету судді Літвінової, яку вона заповнювала 2018 року, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Літвінова відповіла: "Ні".

Фото: radiosvoboda.org


На запитання журналістів про російське громадянство Аріна Літвінова відповіла, мовляв, "це якась провокація", і поклала слухавку.

У 2020 році Громадська рада доброчесності надала негативний висновок щодо судді Аріни Літвінової. Зокрема, зазначила, що та допускала дії, обумовлені політичними мотивами, переконливо не пояснила джерела походження майна.

13 грудня 2022 року Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Та відповідно до положень Конституції, ліквідація суду, де працює суддя, не є підставою для звільнення цього судді. Тому 51 суддя ОАСК, серед яких і Аріна Літвінова, продовжує отримувати суддівську винагороду. Відповідно до декларації судді за 2023 рік, коли вона не здійснювала правосуддя, Літвінова отримала 1 млн 629 тис. грн зарплати.

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
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