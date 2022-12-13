Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Замість скандального ОАСК Рада створила Київський міський окружний адмінсуд.

"Рада проголосувала №5369 щодо ліквідації ОАСК і №5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Обидва в цілому. 310 та 326 голосів", - написав Железняк.

Найбільше голосів за ліквідацію ОАСК дала фракція партії "Слуга Народу" - 194 "за".

ЕС - 24;

Батьківщина - 11;

Платформа за життя та мир- 20;

За майбутнє - 12;

Голос - 13;

Довіра - 14;

Відновлення України - 13;

Позафракційні - 9.

При цьому двоє нардепів утримались, іще 31 - не голосував.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.

13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

9 грудня 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики на засіданні 12 грудня підтримав законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

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