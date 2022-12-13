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Оновлено

Рада ліквідувала скандальний ОАСК і створила замість нього Київський міський окружний адмінсуд

13 грудня, 2022 вiвторок
14:42
Суспільство

У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада України проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Замість скандального ОАСК Рада створила Київський міський окружний адмінсуд.

"Рада проголосувала №5369 щодо ліквідації ОАСК і №5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Обидва в цілому. 310 та 326 голосів", - написав Железняк.

Найбільше голосів за ліквідацію ОАСК дала фракція партії "Слуга Народу" - 194 "за".

  • ЕС - 24;
  • Батьківщина - 11;
  • Платформа за життя та мир- 20;
  • За майбутнє - 12;
  • Голос - 13;
  • Довіра - 14;
  • Відновлення України - 13;
  • Позафракційні - 9.

При цьому двоє нардепів утримались, іще 31 - не голосував.

  • 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку. 
  • 18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.
  • 13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва
  • 9 грудня 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.
  • Комітет Верховної Ради з питань правової політики на засіданні 12 грудня підтримав законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

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Україна
Верховна Рада
Ярослав Железняк
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