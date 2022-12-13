Комітет Ради підтримав законогпроєкт про ліквідацію ОАСК

Про це повідомив член комітету, народний депутат Роман Бабій.

"Розглянули на комітеті законопроєкти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду – № 5369 та 5370. Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому", – написав він у Facebook.

Депутат додав, що розгляд законопроєктів у залі засідань Верховної Ради може відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

18 березня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування щодо можливих зловживань суддями Окружного адміністративного суду Києва.

13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва

9 грудня 2022 року Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

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