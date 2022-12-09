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Держдеп США наклав санкції на очільника ОАСК Вовка

9 грудня, 2022 п'ятниця
22:12
Суспільство Павло Вовк

Державний департамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка

Про це повідомили на сайті держдепу США.

Зазначають, що такі санкції запроваджують у зв'язку з вимаганням хабарів в обмін на втручання в різноманітні громадські процеси, зокрема судові.

Так, крім самого Павла Вовка, обмеження наклали на двох його найближчих родичів. Однак проти кого саме, держдеп не уточнив.

Ці санкції запроваджені в рамках "Акту Магнітського", ухваленого у 2012 році в США. Завдяки ньому було накладено обмеження на людей, причетних до смерті юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського в російському СІЗО. Нині дію документу розширили та почали включати до нього людей з усього світу, які причетні до порушень прав людини.

  • 9 грудня Британія ввела нові санкції проти російських силовиків та іранських чиновників.
  • Також Канада ввела нові санкції проти Росії, Ірану та М'янми через ймовірні порушення прав людини урядами.
  • Крім того, уряд США запровадив санкції проти повітряно-космічних сил РФ, а також інших російських установ, які причетні до закупівлі та використання проти України іранських дронів. Також у США з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та Дня прав людини наклали санкції на членів ЦВК РФ і співробітників кКремля.

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