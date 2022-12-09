Держдеп США наклав санкції на очільника ОАСК Вовка

Про це повідомили на сайті держдепу США.

Зазначають, що такі санкції запроваджують у зв'язку з вимаганням хабарів в обмін на втручання в різноманітні громадські процеси, зокрема судові.

Так, крім самого Павла Вовка, обмеження наклали на двох його найближчих родичів. Однак проти кого саме, держдеп не уточнив.

Ці санкції запроваджені в рамках "Акту Магнітського", ухваленого у 2012 році в США. Завдяки ньому було накладено обмеження на людей, причетних до смерті юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського в російському СІЗО. Нині дію документу розширили та почали включати до нього людей з усього світу, які причетні до порушень прав людини.

9 грудня Британія ввела нові санкції проти російських силовиків та іранських чиновників.

Також Канада ввела нові санкції проти Росії, Ірану та М'янми через ймовірні порушення прав людини урядами.

Крім того, уряд США запровадив санкції проти повітряно-космічних сил РФ, а також інших російських установ, які причетні до закупівлі та використання проти України іранських дронів. Також у США з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та Дня прав людини наклали санкції на членів ЦВК РФ і співробітників кКремля.