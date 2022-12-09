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Головна Світ Члени ЦВК РФ і співробітники Кремля: на кого США наклали санкції за порушення прав людини в Україні

Члени ЦВК РФ і співробітники Кремля: на кого США наклали санкції за порушення прав людини в Україні

9 грудня, 2022 п'ятниця
18:47
Світ санкції проти Росії

США з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та Дня прав людини наклали санкції на членів ЦВК РФ і співробітників кремля

Про це йдеться на порталі міністерства фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та Дня прав людини, наклало санкції на понад 40 осіб і організацій, пов’язаних з корупцією або порушенням прав людини", - йдеться в повідомленні.

Під санкції потрапили четверо причетних до процесу "фільтрації" українських громадян на окупованих Росією територіях – чиновники адміністрації президента Росії Олег Нестеров та Євгеній Кім, росіянка Марина Середа, яка співпрацювала з так званим "міністерством внутрішніх справ "ДНР", і бойовик "ДНР" Алексєй Муратов.

Разом з тим Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти Центральної виборчої комісії РФ через причетність до організації "псевдореферендумів" на окупованих українських територіях. Санкції поширюються на главу ЦВК РФ Еллу Памфілову та решту 14 членів органу.

Також обмеження наклали на громадян Росії Очур-Суге Монгуша та Людмилу Зайцеву, причетних до порушень прав людини щодо цивільного населення України.

  • 9 грудня Британія ввела нові санкції проти російських силовиків та іранських чиновників. Відомо, що обмеження запровадили проти командира 90-ї танкової дивізії РФ полковника Раміля Ібатулліна, який причетний до незаконного вторгнення. Також до списку додано співробітника ФСБ Росії в Криму Андрія Тішеніна та старшого оперуповноваженого в Криму Артура Шамбазова. У 2015 році вони катували українця Олександра Костенка.

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санкції проти Росії
США
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