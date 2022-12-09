Про це інформує Reuters.

"У п'ятницю Канада запровадила нові санкції проти Росії, Ірану та М’янми, посилаючись на ймовірні порушення їхніми урядами прав людини", - пише видання.

Повідомляється, що заходи включають обмеження проти 33 чинних чи колишніх високопосадовців РФ та шести організацій, причетних до ймовірних "систематичних порушень прав людини".

Також санкції наклали на 22 особи в Ірані, серед яких високопоставлені працівники судової системи, пенітенціарної системи та правоохоронних органів, а також політичні лідери, такі як старші помічники верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

"Санкції проти Ірану були введені через день після того, як Іран повісив чоловіка, засудженого за поранення ножем охоронця та блокування вулиці в Тегерані, згідно з напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, першою такою стратою за останні антиурядові заворушення", - пише видання.

Загальнонаціональні протести спалахнули після смерті 22-річної курдської іранської жінки Махси Аміні під час жорсткого затримання поліцією.

Крім того, Канада запровадила санкційні обмеження проти 12 осіб і трьох організацій у М’янмі, які виконують ключові функції від імені збройних сил М’янми, які сприяють постачанню зброї та насильству з боку збройних сил.

Як пише видання, заявляють, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - Канада запровадила санкції проти понад 1500 фізичних та юридичних осіб із країни-спонсора тероризму та Білорусі.