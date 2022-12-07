Канада та Нідерланди долучилися до справи України проти Росії в Міжнародному суді ООН
Уряди Канади та Королівства Нідерландів 7 грудня виступили із заявою про долучення у справу України проти Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі
Про це йдеться на сайті канадського уряду.
"Сьогодні Канада та Королівство Нідерландів подали спільну заяву про втручання у справу, яку подала Україна проти Росії до Міжнародного суду ООН. У цьому провадженні Україна прагне встановити, що Росія не має законних підстав вживати заходів в країні та проти неї з метою запобігання та покарання будь-якого передбачуваного геноциду", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що країни скористалися правом долучитися до справи згідно зі статтею 63(2) Статуту Суду, щоб подати своє тлумачення відповідних положень Конвенції про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього.
"Ми знову наголошуємо на важливості цих проваджень і ще раз закликаємо Росію негайно призупинити свої військові операції в Україні, як постановив суд у своєму юридично обов’язковому розпорядженні про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року. Невиконання Росією цього наказу є черговим порушенням її міжнародних зобов'язань", - закликають уряди Канади та Нідерландів.
Крім того, країни підтверджують свою відданість міжнародному порядку та підкреслюють "життєво важливу роль суду в мирному врегулюванні суперечок як головного судового органу Організації Об’єднаних Націй".
- Нагадаємо, ООН розслідує, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури.
- Франція працює над створенням спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.
- 2 грудня, генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.
- Народний депутат Андрій Осадчук розповів, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі досить серйозно ведуть розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні.
- Крім того, в Організації об'єднаних націй циркулює проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького для притягнення керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
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