"Смертність у нас точно не найвища у світі": академік Лібанова про звіт ЦРУ
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова, коментуючи звіти ЦРУ, заявила, що в Україні не найвища смертність у світі
Про це вона розповіла в інтерв'ю Українській правді.
Лібанова вважає, що Україна під час війни, швидше за все, дійсно має найнижчу народжуваність у світі. Проте вона не погодилась із твердженням ЦРУ про найвищий рівень смертності, зазначивши, що у звіті використаний загальний коефіцієнт: кількість померлих до загальної чисельності населення.
"Смертність у нас точно не найвища у світі. Абсолютно точно! Найкращий показник, який ілюструє смертність і який не залежить від особливостей вікової та статевої структури, - середня очікувана тривалість життя. З нею у нас, безумовно, ситуація краща, ніж, скажімо, в Африці чи в більшості азійських країн", - розповіла Лібанова.
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На запитання, чому ЦРУ доходить протилежного висновку, вона зазначила, що "політики дуже часто оперують загальними коефіцієнтами".
"Політикам це зручніше. І, швидше за все ці звіти робили для політиків, а не для фахівців. Треба подивитися, до речі, і оригінал. Можливо, йдеться про вільну інтерпретацію цифр під час перекладу", - додала Елла Лібанова.
- Раніше ЦРУ публікували звіти, які свідчили, що серед майже 230 держав Україна має найнижчу народжуваність, а також найвищу смертність у світі.
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