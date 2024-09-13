За даними ЦРУ, Україна має найвищу смертність і найнижчу народжуваність у світі

Про це свідчать дані ЦРУ про смертність та народжуваність у світі.

За рівнем народжуваності Україна займає останнє місце в рейтингу - на тисячу українців припадає 6 новонароджених. Лідерами за народжуваністю є африканські країни. На першому місці Нігер з показником 46,6 на 1000 людей, далі Ангола, Бенін, Малі та Уганда.

Також за даними ЦРУ, за рівнем смертності Україна займає перше місце. У нашій країні на 1000 жителів припадає 18,6 смертей. Після України ідуть Литва, Сербія, Латвія та Румунія.

Зазначимо, що дані сервісу "Опендатабот" свідчать, що в Україні у 2024 році смертність утричі перевищує народжуваність.

Так, упродовж першого півріччя 2024 року в Україні померли 250 972 людини, а народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, аніж за аналогічний період минулого року.