За даними ЦРУ, Україна має найвищу смертність і найнижчу народжуваність у світі
Серед майже 230 держав Україна має найнижчу народжуваність, а також найвищу смертність у світі
Про це свідчать дані ЦРУ про смертність та народжуваність у світі.
За рівнем народжуваності Україна займає останнє місце в рейтингу - на тисячу українців припадає 6 новонароджених. Лідерами за народжуваністю є африканські країни. На першому місці Нігер з показником 46,6 на 1000 людей, далі Ангола, Бенін, Малі та Уганда.
Також за даними ЦРУ, за рівнем смертності Україна займає перше місце. У нашій країні на 1000 жителів припадає 18,6 смертей. Після України ідуть Литва, Сербія, Латвія та Румунія.
Зазначимо, що дані сервісу "Опендатабот" свідчать, що в Україні у 2024 році смертність утричі перевищує народжуваність.
Так, упродовж першого півріччя 2024 року в Україні померли 250 972 людини, а народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, аніж за аналогічний період минулого року.
- З 2013 року в Україні показник народжуваності щорічно падає на 7%: повномасштабне вторгнення Росії спричинило найбільшу кризу.
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