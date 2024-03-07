Сонячно, сухо і маловітряно: синоптикиня Наталка Діденко про погоду 8 березня

Про це синоптикиня Наталка Діденко написала у telegram.

8 березня в більшості областей України буде сонячно та сухо. Вночі передбачають мороз -2...-9 °C, але вдень температура повітря підвищиться до +4...+8 °C.

"Антициклональний характер погоди зумовить не лише відсутність опадів, яскраве сонечко, а ще й слабкий вітер. Тому ще раз закликаю в п'ятницю більше побути на повітрі", - вказує синоптикиня.

Погода у столиці

У Києві у п'ятницю вночі та вранці буде прохолодно: -1...-3 °C, але вже вдень погода буде сонячною, а температура триматиметься на рівні +6 °C. Крім того, у столиці майже не буде вітру.

Погода на вихідних

Водночас 9 та 10 березня вночі буде мороз. Вдень суботи температура сягатиме +3...+7 °C, в неділю потепліє до +7...+13 °C, на сході буде свіжіше: +2...+5 °C. Опади малоймовірні.