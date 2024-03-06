Синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання та розповіла, коли в Україну повернеться тепло

Про це синоптикиня написала у telegram.

Впродовж 7 березня в усіх регіонах температура знизиться: вночі буде -5...+2 °C, вдень температура сягатиме -1...+5 °C. На півдні України буде +4...+9 °C, на Закарпатті до +11 °C.

Погода в столиці

У Києві вночі прогнозують -2...-4 °C, вдень температура триматиметься біля позначки нуля. Опадів у столиці не передбачається.

Коли чекати потепління

Похолодання протримається до наступного тижня. Теплішати почне лише з наступної суботи, 16 березня.

Фото: t.me/PohodaNatalka