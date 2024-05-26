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Головна Суспільство Соратниця Медведчука Ізовітова намагається утриматись на посаді голови Національної асоціації адвокатів України, - журналістка Федорів
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Соратниця Медведчука Ізовітова намагається утриматись на посаді голови Національної асоціації адвокатів України, - журналістка Федорів

26 травня, 2024 неділя
17:05
Суспільство Віктор Медведчук

Журналістка Ірина Федорів повідомила, що соратницю Медведчука намагаються переобрати на посаду очільниці Національної асоціації адвокатів України

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Про це вона повідомила в етері Еспресо

"За законом адвокат не може поєднувати свою діяльність з військовою службою. За кілька років законотворці в парламенті могли б це питання врегулювати. Якщо більш детально, то 10 років тому, Янукович і Портнов реформували нашу правову систему так, щоб в адвокатурі була монополія людей Медведчука. І вони все-таки заволоділи цією монополією. Вони зробили Закон про адвокатуру і дозволили існувати тільки одній асоціації. До цього часу цю асоціацію очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова", - розповіла Федорів.

Журналістка повідомила, що Ізовітова намагається утриматись на посаді глави Національної асоціації адвокатів

"Це не Міністерству оборони потрібно знати, хто з адвокатів зараз в окопах. Це потрібно когорті Медведчука. Потрібно це їм для того, щоб переобрати Ізовітову на посаду очільниці Національної асоціації адвокатів України. Річ у тому, що вибори в асоціації мали б вже пройти й Ізовітову вже можна було зняти. І якби кандидати та виборці були такими патріотичними, як адвокати в окопах, то ймовірно Ізовітову не переобрали б. Саме тому, вони звернулись до Міноборони сформувати списки адвокатів-військовослужбовців, аби зараз вже точно унеможливити поєднання адвокатської діяльності та служби в ЗСУ", - додала вона.

  • У резолюції, ухваленій у четвер, 25 квітня, у Страсбурзі, Європарламент закликає Брюссель і країни-члени ЄС запровадити санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука 
Теги:
Кримінал
Україна
олігархи
Віктор Медведчук
колаборанти
агенти Кремля
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