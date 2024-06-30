Спека до +37 °C: прогноз погоди в Україні на 1 липня від Наталки Діденко
Другий місяць літа в Україні розпочнеться із сухої та спекотної погоди. Подекуди температура повітря 1 липня сягатиме 37 градусів тепла
Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що 1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Так, максимальна температура повітря досягатиме +30...+35 °C, на сході та південному сході подекуди до +34...+37 °C.
У західній частині України грозові дощі завтра місцями знизять температуру повітря на кілька градусів. Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до +30°C і навіть вище.
Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного пройдуть на заході в другій половині дня чи ввечері. Однак значна частина території України 1-го липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.
У Києві в понеділок буде дуже спекотно - +32...+34 °C. Також не передбачаються опади.
Прогноз на найближчі дні
За даними синоптикині, 1 - 2 липня в західних областях, а 3 - 4 липня ще й на півночі України, градуси збавлять оберти.
Втім, східна частина та південь ще залишатимуться серед дуже високих градусів. Лише 4 - 5 липня полегшає на Одещині.
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