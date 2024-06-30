Спека до +37 °C: прогноз погоди в Україні на 1 липня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 1 липня Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Так, максимальна температура повітря досягатиме +30...+35 °C, на сході та південному сході подекуди до +34...+37 °C.

У західній частині України грозові дощі завтра місцями знизять температуру повітря на кілька градусів. Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до +30°C і навіть вище.

Більш інтенсивні грозові дощі через візит атмосферного пройдуть на заході в другій половині дня чи ввечері. Однак значна частина території України 1-го липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.

У Києві в понеділок буде дуже спекотно - +32...+34 °C. Також не передбачаються опади.

Прогноз на найближчі дні

За даними синоптикині, 1 - 2 липня в західних областях, а 3 - 4 липня ще й на півночі України, градуси збавлять оберти.

Втім, східна частина та південь ще залишатимуться серед дуже високих градусів. Лише 4 - 5 липня полегшає на Одещині.